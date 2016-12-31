ذمار: الحوثيون يقتلون طفل أثناء خروجه من مدرسته في وصاب السافل

قُتل طفل جراء إطلاق نار بين مسلحين تابعين لميلشيات الحوثي اليوم السبت في منطقة الثلوث في مديرية وصاب الأسفل بمحافظة ذمار وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية "أن مسلحين يقودهم أولاد مشرف الحوثيين بسوق الثلوث "محمد أحمد الحداد" اشتبكوا مع مسلحين من أولاد الشيخ "لطف الحداد"، بسبب خلاف على ملكية أرض، بسوق المنطقة".

وأضافت المصادر "أن المسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي على أولاد الشيخ الحداد ما أدى إلى مقتل طفل في السابعة من عمرة يدرس في الصف الأول الأساسي أثناء خروجه من مدرسته".

يذكر أن ميلشيات الحوثي تمارس القتل بشكل مستمر بحق المواطنين بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في محافظة ذمار في العام 2014.