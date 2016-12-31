لواء بكامل عتاده يستعد للدخول على خط المواجهات في جبهة البقع بصعدة





تفقد محافظ صعدة هادي طرشان لواء القادسية في معسكر التدريب الذي يستعد لدخول خط المواجهات في جبهة البقع.





وأكد طرشان أن اللواء بكامل عتاده يستعد للدخول في خط المعركة في جبهات القتال في محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي.





يأتي هذا فيما قالت مصادر عسكرية اليوم السبت إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة البقع شرق محافظة صعدة.





وحسب المصادر، فإن قوات الجيش والمقاومة حررت جبل "الإرسال" المطل على سوق البقع وعدد من المواقع المجاورة فجر اليوم السبت.

وأكدت المصادر مصرع عدد من المليشيات الانقلابية، فيما تم أسر 2 آخرين، عقب تحرير جبل "الإرسال".





ويعد جبل "الارسال" من المواقع الاستراتيجية، حيث يُطل على معسكر اللواء 19 مشاة وعلى الطريق الرابط بين منفذ البقع ومحافظة الجوف.





الصحوة نت| متابعة خاصة



