صعدة: تحرير موقع استراتيجي يُطل على الطريق الرابط بين البقع والجوف





قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة البقع شرق محافظة صعدة.

وحسب المصادر، فإن قوات الجيش والمقاومة حررت جبل "الإرسال" المطل على سوق البقع وعدد من المواقع المجاورة فجر اليوم السبت.





وأكدت المصادر مصرع عدد من المليشيات الانقلابية، فيما تم أسر 2 آخرين، عقب تحرير جبل "الإرسال".





وأشارت المصادر، الى أن طائرات الاباتشي قصفت مواقع المليشيات في البقع وساندت تقدم قوات الجيش في تحرير المواقع المطلة على سوق البقع.





ويعد جبل "الارسال" من المواقع الاستراتيجية، حيث يُطل على معسكر اللواء 19 مشاة وعلى الطريق الرابط بين منفذ البقع ومحافظة الجوف.





وبسيطرة قوات الجيش على جبل الارسال تكون قد أمنت منفذ البقع حيث وانه مطل ايضاً على المنفذ وكانت المليشيات تقصف منه مواقع الجيش.

الصحوة نت | متابعة خاصة