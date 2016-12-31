قوات الجيش في تعز تصد هجوماً للمليشيات في وادي الزنوج وآخر بالربيعي

تمكنت قوات الجيش والمقاومة في تعز من صد هجمات لمليشيات الحوثي والمخلوع فجر اليوم السبت.

وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من صد هجوماً للمليشيات في أطراف وادي الزنوج شمال مدينة تعز، واجبرت المليشيات على التراجع والفرار.

وأكدت المصادر سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين في الاشتباكات التي استمرت ساعتين على التوالي.

كما صدت قوات الجيش والمقاومة هجوماً آخر للمليشيات في محيط تبة أعلا وموكنة بالربيعي غربي مدينة تعز.

وتحاول مليشيا الحوثي والمخلوع من احراز أي تقدم سيما بعد تلقيها ضربات موجعة في تعز في الأسابيع الأخيرة وفقدت مواقع استراتيجية.

وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي للأحياء السكنية بصورة مستمرة، مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في المدينة جراء القصف والحصار من قبل المليشيات الانقلابية.

الصحوة نت | متابعة خاصة