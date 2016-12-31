أزمة الرواتب تفتح النار على الحوثيين





كشف المتحدث باسم المجلس التنسيقي للمقاومة في محافظة تعز / رشاد الشرعبي / انشقاقات جديدة بين عناصر الميليشيات الانقلابية في المحافظة، مشيرا إلى وجود اشتباكات مسلحة بين هذه الميليشيات.

وأكد الشرعبي في تصريح إلى «عكاظ»: سقوط العديد من الجرحى في صفوف الانقلابيين أمس (الجمعة) جراء المواجهات بين العناصر التابعة لجماعة الحوثي والموالين لهم من أبناء المحافظة (المتحوثين)، إثر مطالبة «المتحوثين» لمرتباتهم من مسؤولي الجماعة.

وأوضح أن المواجهات جرت في منطقة «مقبنة» غرب مدينة تعز، سقط خلالها عدة جرحى بين الحوثيين القادمين من محافظات صعدة وعمران والموالين لهم في محافظة تعز.