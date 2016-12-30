وسط فوضى أمنية.. رصاص حوثية تصيب طالبة بالرأس داخل سكن طالبات جامعة إب

قال مصدر محلي بأن طالبة جامعية أصيبت اليوم برصاص مسلحين بجوار المعهد العالي للعلوم الصحية وفي اطار الحرم الجامعي بمدينة إب.

وحسب المصادر فأن اشتباكات مسلحة اندلعت مساء اليوم بين مواطنين بينهم بيت الحربي وآخرين بخلافات على قطعة أرض بالقرب من الحرم الجامعي.

مصادر طبية ايضا أكدت إصابة طالبة تدعى "أميمة عبدالكريم القيسي" وتنتمي إلى مديرية السياني بجراح بالغة برصاص مسلحين داخل الحرم الجامعي وكانت الطالبة في احدى غرف السكن الجامعي الكائن داخل الحرم الجامعي والخاص بطالبات الجامعة.

وأدانت جامعة إب بشدة الحادث والذي وصفته الجامعة بالإجرامي وطالبت الجهات المعنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمثل تهديدا للأمن والسكينة العامة ومصدر اقلاق للعملية التعليمية حد قول المسؤول الاعلامي بجامعة إب.

وعلقت قيادة الجامعة على الحادثة بالقول بأن قرابة الـ 20 الف من منتسبي الجامعة [أكاديميين وإداريين وطلبة] يمثلون المعنى الحقيقي للبراءة ويعملون من أجل المستقبل الزاخر بالخير والسلام والمحبة ما يحتم على كافة مكونات المجتمع الوقوف مع العملية التعليمية بجامعة إب التي تحملت فوق طاقتها الاستيعابية واحتضنت الطلبة النازحين من مختلف المحافظات

وأكدت قيادة جامعة إب أن تزامن هذا الحادث الإجرامي مع سلسلة الأحداث المحبطة للعملية التعليمية تحتم على كافة المعنيين والعقلاء والضمير الإنساني التكاتف والتضامن مع جامعة إب.

وفي منتصف نوفمبر الفائت تعرضت خزينة جامعة إب لاختفاء ل220 مليون وقالت الجامعة بأنها تعرضت للسرقه فيما شكك كثير من أكاديمي الجامعة وموضيفها بالحادثه مؤكدين بأنها تأتي في سياق الفساد المالي والإداري من قبل قيادة الجامعة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.

وتعيش محافظة إب فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة تقودها مليشيا الحوثي وصالح والمسيطرة على إب منذ منتصف أكتوبر 2014م.