مصرع قيادي حوثي مع مرافقيه بصرواح غرب مأرب





قالت مصادر محلية في محافظة مأرب ان قيادي حوثي لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه في جبهة المخدرة صرواح.

وأفاد "مركز سبأ الإعلامي" نقلاً عن المصادر قولها، ان القيادي الحوثي محمد الكبسي لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه جراء استهداف طقماً كان يقلهم في ذات المنطقة.

وأكدت المصادر بان الجيش والمقاومة استهدفت طقم القيادي الحوثي بصاروخ موجه ما أدى الى احراقه ومقتل كل من عليه.

المصادر ذاتها اشارت الى ان طقماً حوثياً محملاً بالقتلى غادر صرواح باتجاه العاصمة صنعاء.

ومنذ فجر الجمعة تدور اشتباكات عنيفة في صرواح، وذلك في عملية مباغتة للجيش والمقاومة على اثرها تم تحرير عدد من المواقع اهمها النصيب الأحمر.

الصحوة نت | متابعة خاصة