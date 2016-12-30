الطلاب اليمنيين بمدينة ناندد بالهند يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية

نظم الطلاب اليمنيين الدارسين بمدينة ناندد بجمهورية الهند وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.

وطالب المحتجون في وقفتهم الإحتجاجية بسرعة صرف الربع الرابع للعام 2016م لكل الطلاب المبتعثيين في الهند وكذلك صرف الرسوم الدراسية كما طالبوا بسرعه صرف مستحقات الطلاب الذين قد حلت مشاكلهم من قبل اللجنة والتي لم تصرف حتى اللحظة.

وقال بيان صادر عن وقفتهم الإحتجاجية بأن الطلاب اليمنيين الدارسين في مدينه ناندد- بجمهوريه الهند- بإهتمام بالغ نتائج سلسلة الإجتماعات واللقاءات والمحاضر واللجان المشكلة وكل الإجراءات والتحركات التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة والتي أدت إلى حلول مجتزئة و ناقصة و تجاهلت تماماً مناقشة موضوع موفدي بقية الجهات من غير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, حيث إلى الان لم يتم صرف أي مستحقات لأي جهة كانت في الهند. هذا و قد سبق أن قمنا بوقفة إحتجاجيه قبل شهر تقريباً أمام السفارة و بحضور الإخوه ممثلي السفارة و الملحقية و تم اللقاء بهم ومناقشة مشاكلنا وتم الإتفاق معنا بأن يتم حلها لكن حتى الان لم نجد أي حلول على أرض الواقع.

نص البيان رقم (2)

ونحن نقف علي عتبات العام الميلادي الجديد ، ينتهز الطلاب اليمنيين الدارس في جامعه سوامي رامانند لتقديم التهاني.. ويحذوهم الامل ان تكون سنه خير وبركه وسلام في يمننا الحبيب

تابع الطلاب اليمنيين الدارسيين في مدينه ناندد- جمهوريه الهند- بإهتمام بالغ نتائج سلسلة الإجتماعات واللقاءات والمحاضر واللجان المشكلة وكل الإجراءات والتحركات التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة والتي أدت إلى حلول مجتزئة و ناقصة و تجاهلت تماماً مناقشة موضوع موفدي بقية الجهات من غير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, حيث إلى الان لم يتم صرف أي مستحقات لأي جهة كانت في الهند. هذا و قد سبق أن قمنا بوقفة إحتجاجيه قبل شهر تقريباً أمام السفارة و بحضور الإخوه ممثلي السفارة و الملحقية و تم اللقاء بهم ومناقشة مشاكلنا وتم الإتفاق معنا بأن يتم حلها لكن حتى الان لم نجد أي حلول على أرض الواقع.

لذا فنحن هنا إذ نعبر لكم بأننا يداً واحدة جميعاً موفدي التعليم العالي والجامعات والوزارات الأخرى لن تجدي معنا أي محاولات للتقسيم أو التمييز بيننا فقضيتنا واحده, وعليه فإننا نؤكد على مطالبنا الموحدة وهي كالتالي :

1- صرف الربع الرابع للعام 2016م لكل الطلاب المبتعثيين في الخارج والرسوم الدراسية.

2- سرعه صرف مستحقات الطلاب الذين قد حلت مشاكلهم من قبل اللجنه.

3- صرف الربع الأول لجميع المبتعثيين للعام 2017 م .

4- صرف مستحقات الطلاب الموفدين تبادل ثقافي للعام 2015 والتي قد تم إصدار قرارات لهم نهاية العام2015م.

5- صرف مستحقات طلاب الإستمراية للدكتوراة والتي قد تم اصدار لهم قرارات في العام2015م

6- صرف مستحقات الطلاب المنزلين والذين تم تنزيل مستحقاتهم مع مراعاة إذا كان الطالب يحتاج إلى تمديد يتم اعتماد الفترة القانونية المحددة للتمديد.

7- سرعة إستخراج تذاكر سفر لكل الخريجن للعام 2016 م و العام 2015 م حسب القانون .

8- صرف مستحقات الطلاب الذين غيرو بلد إبتعاثهم حسب النظام المتبع.

9- صرف مستحقات الطلاب بالبدل من الجامعات الحكوميه و الحاصليين على قرارات ايفاد و لم تصلهم مستحقاتهم من وزاره الماليه.

10- النظر لمعاناه الطلاب الدارسيين على نفقتهم الخاصه المتضررين من الحرب التي تسببت في قطع مصادر رزقهم و من يعولهم في اليمن, و العمل على تسويه اوضاعهم.

ختاماً فإننا نؤكد بأننا لن نألو جهداً لإنتزاع حقوقنا القانونيه ، والعمل مع كل المكونات الطلابية والنقابية الأخرى في سبيل توحيد الرؤى والتي ستؤدي إلى نيل حقوقنا في الخارج بكل الوسائل المشروعة والمتاحة في ظل تجاهل تام لحقوقنا من كل الجهات المعنية .

صادر عن الطلاب اليمنيين الدارسيين في مدينه ناندد

30 ديسمبر 2016م