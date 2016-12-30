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مقتل 5 وإصابة آخرين من المليشيات الانقلابية في تعز

الجمعة 30 ديسمبر 2016 10:57 م الصحوة نت - تعز
مقتل 5 وإصابة آخرين من المليشيات الانقلابية في تعز


قُتل خمسة من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب آخرون اليوم الجمعة في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز، بحسب مصدر بالمقاومة.


وأضاف المصدر أن 6 من مقاتلي الجيش والمقاومة أصيبوا بجروح في تلك المواجهات، بالإضافة إلى استشهاد مدني وإصابة 9 في قصف للمليشيات على الأحياء السكنية.

وتمكن الجيش الوطني من إفشال محاولة تسلل للمليشيات في تبة أعلا وموكنة بالربيعي غرب تعز وأجبروهم على الفرار بعد تكبدهم خسائر في الأرواح .


كما تمكن من كسر هجوم مماثل في الصيار بالصلو جنوب المدينة مصحوبا بغطاء ناري كثيف بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة أجبروا فيها عناصر المليشيا على الاندحار .

وتعرضت الأحياء السكنية بالمدينة لقصف مستمر بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل المليشيات المتمركزة في محيط المدينة.


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