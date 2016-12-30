ناطق الحكومة: تم صرف مرتبات أكثر من 200 ألف من منتسبي الجيش والأمن





قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي إن اللجان الرئيسة والفرعية الخاصة بصرف مرتبات الجيش والأمن، انجزت تسليم مرتبات لأكثر من 200 ألف من منتسبي الجيش والأمن.

وأشار بادي الى أن هذا الرقم المحقق حتى الان في صرف مرتبات المؤسسة العسكرية والأمنية في كل المناطق، يعد انجازا قياسيا من قبل اللجان الوزارية والفرعية المكلفة التي تبذل جهود استثنائية ومميزة في هذا الجانب.

وأكد بادي أن ذلك يأتي في إطار خطط الحكومة الشرعية لبناء مؤسسة عسكرية وأمنية على أسس وطنية وعلمية وفقا لنصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، و أن لجان صرف المرتبات مستمرة في أداء واجباتها حتى الانتهاء من عملية الصرف لجميع أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وثمن بادي الدعم الكبير المقدم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لمساعدة الحكومة الشرعية في هذا الاطار.