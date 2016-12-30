الضالع: طيران التحالف يستهدف مواقع المليشيات في جبل ناصة والمعصر

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عدة غارات استهدفت مواقع وآليات مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبل ناصة وقرية المعصر غرب مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وأكدت مصادر متطابقة "للصحوة نت " أن الغارات دمرت آليات وأسلحة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية.

وتأتي غارات طيران التحالف العربي اليوم الجمعة على مواقع المليشيات الانقلابية في ناصة والمعصر، عقب يومين من غارات مماثلة الثلاثاء الفائت أسفرت عن مصرع 6 من عناصر المليشيات بينهم قيادي يدعى أبو الفضل الصعدي.

وفي جبهة حمك بالعود غرب الضالع استهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات معدات للمليشيات الانقلابية يوم أمس الخميس في الجهة الغربية لمعسكر الحمزة بمحافظة إب مديرية السبرة.

وتشهد جبهتي مريس وحمك في مديرية قعطبة بالضالع مواجهات واشتباكات عنيفة متقطعة بين الحين والآخر بين الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة من جهة وبين مليشيا الحوثي والمخلوع في الجهة الأخرى، حصدت مئات القتلى والجرحى منذ نهاية العام الماضي ٢٠١٥م.