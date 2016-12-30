شبوة: تحرير موقع السويداء في بيحان والجيش يواصل الزحف باتجاه آخر معاقل المليشيات





تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الجمعة من تحرير موقع السويداء في بيحان شرق محافظة شبوة.





وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة منذ فجر اليوم انتهت بتحرير موقع السويداء، فيما تواصل وحدات من الجيش الزحف باتجاه جبل المنقاش.





يأتي هذا فيما شددت قوات الجيش والمقاومة من حصارها على موقع قرن الصفراء التي لجأت اليه المليشيات الانقلابية بعد دحرها من عدد من المواقع.





وأكدت المصادر مصرع عدد من المليشيات الانقلابية خلال عملية تحرير السويداء والمواقع المجاورة.

وكان قد أفشلت قوات الجيش والمقاومة أكبر هجوم لحملة مسلحة حاولت فك الحصار عن بعض مواقعها في الصفراء.

وشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية على ما تبقى من مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في بيحان وعسيلان.

وفي ذات الصعيد... كثفت مليشيا الحوثي والمخلوع من قصفها العشوائي على مناطق وقرى عسيلان، بعد تلقيها الى ضربة موجعة خلال اليومين الماضيين.

وأطلقت قوات الجيش والمقاومة في شبوة عملية عسكرية مطلع الأسبوع لتحرير آخر معاقل المليشيات في بيحان وعسيلان.

الصحوة نت | متابعة خاصة