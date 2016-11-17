نقابة الصحفيين تدين اختطاف مليشيات الحوثي للصحفي يوسف عجلان

دانت نقابة الصحفيين اليمنين اختطاف مليشيات الحوثي للزميل الصحفي يوسف عجلان.

وقالت النقابة في بيان لها «ما يزال الصحفي يوسف عجلان المحرر السابق في موقع المصدر أونلاين مختطفاً لدى جماعة الحوثي منذ الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي، حيث تم اختطافه من أمام منزله في العاصمة صنعاء

وحملت النقابة جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفي يوسف عجلان

وذكّرت النقابة أن جماعة الحوثيي ما تزال مختطفة لـ16 صحفياً بشكل تعسفي بينهم الزميل «عجلان»، وإن بعضهم تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية.

واختطفت مليشيات الحوثي «عجلان» من منزله بصنعاء بتهمة عمله في «المصدر»، على الرغم أنه توقف عن العمل في موقع «المصدر أونلاين» عقب اقتحام الحوثيين لمكتب الموقع في مارس 2015.





نص البلاغ:

نقابة الصحفيين تطالب الحوثيين بإطلاق سراح الصحفي عجلان و15 صحفيا

لايزال الصحفي يوسف عجلان المحرر السابق في موقع المصدر اونلاين مختطفا لدى جماعة الحوثي منذ الخامس عشر من شهر اكتوبر الماضي، حيث تم اختطافه من أمام منزله في العاصمة صنعاء.

نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تدين اختطاف الزميل عجلان تطالب بسرعة الافراج عنه، وتحمل جماعة الحوثي كامل المسئولية عن سلامة حياة الزميل.

وتذكر نقابة الصحفيين أن جماعة الحوثي لاتزال مختطفة لـ 16 صحفيا بشكل تعسفي بينهم الزميل عجلان، تعرض بعضهم للتعذيب والمعاملة القاسية، مجددة مطالبتها بالإفراج عن جميع الصحفيين المختطفين.

نقابة الصحفيين اليمنيين

17 – 11 - 2016