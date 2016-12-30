أسرة الصحفي العبسي تتلقى تهديدات بغلق ملف التحقيق ودفن جثته

قالت أسرة الصحفي محمد العبسي إنها تقلت تهديدات تطالبهم بدفن جثته وغلق ملف التحقيقات حول ملابسات وفاته.

وأكدت أسرة العبسي أنها تلقت اتصالات من أرقام مجهولة نصحت الأسرة بصيغة تهديد دفن الجثة وغلق ملف التحقيقات.

ونقل موقع "المصدر اونلاين" عن أحد أقارب الصحفي العبسي، أنهم يناقشون دفن الجثة، سيما بعد تلقيهم تهديدات مستمرة.

وكان قد توفي الصحفي العبسي 20 ديسمبر في العاصمة صنعاء ولا تزال ملابسات الوفاة غامضة.

وكان قد طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالتحقيق في قضية وفاة الصحفي العبسي وتشريح الجثة بإشراف طبيب شرعي ممثل للنقابة، فيما طالبت وزارة الاعلام بنقل جثته الى العاصمة المؤقتة عدن.

وتزايدت شكوك حول تعرض الصحفي الاستقصائي " محمد العبسي " الى تصفية سيما مع شروعه بتحقيق حول صفقات فساد في النفط يقف حولها قيادة المليشيات الانقلابية.

الصحوة نت | متابعة خاصة