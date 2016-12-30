حجة: رفض قبلي واسع لرفد المليشيات بالمقاتلين وسط حملات تحشيد واستجداء





استقبلت هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات خلال الثلاثة الايام الاخيرة، بصورة غير مسبوقة عكست حجم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها في الجبهات على يد ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.





وقال شهود عيان للصحوة نت بأن المستشفى يستقبل بشكل يومي قتلى وجرحى غير ان زيادة اعدادهم في الايام الاخيرة كانت ملفتة بشكل واضح، مشيرين الى أن معظم الضحايا من مديريات مبين والجميمة والمحابشة والمفتاح وكحلان الشرف.





الى ذلك ذكرت مصادر مطلعة بأن رفضا قبلياً واسعاً بالمحافظة تواجهه المليشيات في رفد جبهاتهم بالمقاتلين، وصل حد استجدائهم الدفع بالاطفال.





وقال مصدر مقرب من المتمردين بأن أحد قياداتهم -لم يفصح عن اسمه- كان يتوسل في اتصاله مع احد المشائخ بمديرية مبين بأن يرسل لهم بعض الاطفال الذين تم رصد اسمائهم في كشوفات المقاتلين معهم، ورغم تعليل الشيخ القبلي للمسؤول الحوثي بأن المطلوب لا زال طفلاً ووحيد والديه الا أن الاخير كان مصرا على ارسال الطفل، لتكون النتيجة الأخيرة رفض والد الطفل ارساله لهم.





وفي مشهد آخر للرفض القبلي اكدت مصادر مطلعة بأن وفد المتمردين الى قبائل بني العوام قبل يومين قوبل بالرفض الشديد لمطالبهم برفد جبهاتهم بالمقاتلين، في ظل التناقص الحاد بين صفوفهم التي تتكبد خسائر فادحة في الارواح ما بين قتلى وجرحى.





كما تفيد الانباء في اكثر من مديرية بالمحافظة عن احجام القبائل مرخرا في الدفع بمزيد من المقاتلين في ظل حملات حشد تقوم بها المليشيات.