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ذمار: مليشيات الحوثي تختطف 35 شابا من أبناء التجار لابتزاز آبائهم

الجمعة 30 ديسمبر 2016 09:25 ص الصحوة نت - خاض
ذمار: مليشيات الحوثي تختطف 35 شابا من أبناء التجار لابتزاز آبائهم صورة ارشيفية


أقدمت ميلشيات الحوثي وصالح على اختطاف 35 شاب من أبناء التجار ورجال الأعمال بمحافظ ذمار وسط اليمن.


وقالت مصادر محلية لـ "الصحوة نت" أن ميلشيات الحوثي  بقيادة المدعو"حميد ناجي عمران" أحد قيادات المليشيا في البحث الجنائي بمدينة ذمار قامت باختطاف أبناء التجار".


وأفادت المصادر"أن المليشيات  قامت بتلفيق التهم لأبناء التجار ورجال الأعمال الذين اختطفتهم بهدف ابتزاز آبائهم في الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة"


وتمارس المليشيات الابتزاز بحق التجار والمواطنين في اختطافهم وتلفيق تهم كيدية ومقايضة الافراج عنهم بدفع مبالغ مالية كبيرة لقيادات حوثية.

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