الجيش يزحف باتجاه سوق صرواح من عدة محاور وتحرير النصيب الأحمر المطل على السوق





علمت "الصحوة نت" من مصادر محلية في محافظة مأرب أن قوات الجيش والمقاومة بدأت بعملية الزحف باتجاه مركز مديرية صرواح غرب المحافظة.

وحسب المصادر فإن قوات الجيش والمقاومة تمكنت فجر اليوم الجمعة من تحرير موقع "النصيب الأحمر " المطل على سوق صرواح ويطل على أجزاء واسعة من مركز المديرية.

ويُعد مركز صرواح آخر معاقل المليشيات الانقلابية في مأرب، بالاضافة الى موقعي المخدرة وهيلان التابعين لصرواح.

وبتحرير مركز صرواح وموقعي المخدرة وهيلان، تكون محافظة مأرب محافظة محررة بالكامل من المليشيات الانقلابية.

وتسميت مليشيا الحوثي والمخلوع في مركز صرواح والمواقع المجاورة، باعتباره آخر معاقل المليشيات في مأرب، ومنها يتم قصف الأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة.

المصدر | الصحوة نت