تشيع الشهيد الحاشدي إلى مثواه الأخير بمديرية جبلة جنوب إب

شيع اليوم الخميس جثمان القيادي البارز بحزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة إب الشهيد فهد محسن الحاشدي إلى مثواه الأخير.

وحضر التشيع جمع غفير من أبناء مديرية جبلة ووري جثمان الشهيد وفقيد الوطن الأستاذ فهد الحاشدي في قرية الجاءة بعزلة الوقش بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب وسط حضور كبير من محبي الشهيد وعدد من الوجاهات والشخصيات الإجتماعية بالمديرية.

وتم تشيع الشهيد عصر اليوم وسط حزن عميق في أوساط المواطنين معتبرين رحيله المبكر والمفاجيء خسارة وطنية وفاجعة كبرى عمت المنطقة.

وعدد المشيعون مناقب الشهيد الحاشدي وأدوار المجتمعية والمحلية مطالبين بالكشف عن الجناة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم .

واغتيل الشهيد الحاشدي وهو مسؤول الإصلاح بمنطقة الوقش بمديرية جبلة, اغتيل قبيل ظهر اليوم بتفجير استهدفه بعبوة ناسفة زرعت بالقرب من منزله ويعتقد وقوف مليشيا الحوثي وصالح خلف العملية .

والشهيد "الحاشدي" أحد القيادات الميدانية لحزب الإصلاح في مديرية جبلة ومحافظة إب وأستاذ تربوي وواعظ ديني وشخصية اجتماعية تحظى باحترام واسع من أبناء مديريته وأبناء المحافظة .