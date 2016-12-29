مقتل وإصابة 9 من المليشيات الانقلابية في مواجهات تعز

قُتل أربعة وأصيب العشرات من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الخميس في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز، بحسب مصدر بالمقاومة.

وقال المصدر إن اثنين من أفراد الجيش والمقاومة استشهدا وجرح 8 آخرون في المواجهات التي دارت قرب معسكر التشريفات شرقي المدينة، بالإضافة إلى إصابة 3 مدنيين بقصف للمليشيات على الأحياء السكنية.

وأضاف المصدر أن الجيش الوطني أفشل هجوما شرسا للمليشيات في محيط معسكر التشريفات مصحوبا بغطاء ناري كثيف وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة في محاولة لاستعادة المواقع التي فقدوها وبعد اشتباكات دارت لمدة ساعات تمكن فيها أبطال الجيش من إجبار المليشيا على الفرار بعد تكبدهم خسائر في الأرواح.

وبموازاة ذلك، تعرضت الأحياء السكنية في شرق وشمال وغرب المدينة لقصف بمختلف الأسلحة الثقيلة من قبل المليشيات المتمركزة في الحوبان والجند وتبة الجعشة والسلال وسفتيل وشارع الخمسين والستين ونقطة السمن والصابون وحذران والربيعي ،وردت مدفعية الجيش الوطني على مصادر النيران. كما تعرضت القرى السكنية في المضابي والنكدة وحمير لقصف بمضادات الطيران من قبل المليشيات في العويد عشملة مقبنة غرب تعز.