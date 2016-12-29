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وفاة موطن تحت التعذيب في سجون ميلشيات الحوثي وصالح بذمار

الخميس 29 ديسمبر 2016 08:22 م الصحوة نت - خاص
وفاة موطن تحت التعذيب في سجون ميلشيات الحوثي وصالح بذمار

توفي مواطن تحت التعذيب في سجون أن مليشيات الحوثي صالح بعد أربعة أشهر من اختطافه في محافظة ذمار وسط اليمن.

وقالت مصادر لـ "الصحوة نت" أن المواطن "مأمون الحبيشي" قتل جراء التعذيب في سجون الحوثيين حيث كان يعمل سائق سيارة إطفاء بمصلحة الدفاع المدني بمدينة ذمار".

وأفادت المصادر "أن المليشيات اختطفت "مأمون" بتهمة تمزيقة لصورة زعيم جماعة الحوثيين باليمن "حسين بدرالدين الحوثي " في العام 2013م".

وذكرت المصادر "أن مليشيات الحوثي قامت بإبلاغ مدير مصلحة الدفاع المدني بذمار بأن يبلغ أقارب "مأمون" الحضور لأخذ جثت ابنهم الذي قتل تحت التعذيب في سجون المليشيات بذمار".

يذكر أن ميلشيات الحوثي وصالح تختطف المئات من المواطنين في سجونها وتمارس التعذيب حيث توفي العشرات تحت التعذيب بحسب إحصائيات رصدتها منظمات حقوقية.

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