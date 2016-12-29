العميد جحدل يؤكد جاهزية الجيش لاستكمال تحرير آخر معاقل المليشيات بشبوة





قال قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل حنش إن الانتصارات التي حققها أبطال الجيش في جبهة عسيلان جاءت تنفيذا للخطة المرسومة من القيادة السياسية والعسكرية والتحالف العربي، مشيرا إلى أن معركة تحرير جبلي السليم والعلم تمت خلال ساعات وستحسم المعارك في جبهة عسيلان وبيحان.

وأكد العميد جحدل أن وحدات الجيش في أعلى مستوى من الجاهزية القتالية لاستكمال دحر الانقلابيين من بقية مناطق عسيلان وترسيخ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن.

ودعا جحدل في تصريح لـ"المركز الاعلامي للقوت المسلحة" المغرر بهم في صفوف الميليشيات للعودة إلى رشدهم والانضمام إلى الشرعية والالتحاق بصفوف الجيش والمشاركة في شرف الدفاع عن الوطن.

هذا وشنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صباح اليوم الخميس، هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع، بمديرية عسيلان غرب محافظة شبوة.

المصادر أكدت إن الهجوم استهدف موقع طوال السادة بالمديرية، فيما اقتحمت وحدات من الجيش موقع بئر قائد الذين تتحصن فيه المليشيات، وسط سقوط قتلى وجرحى من عناصرها.

وشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع الحوثيين بمنطقة هجر كحلان بالمديرية.

وكان قد حررت قوات الجيش والمقاومة الثلاثاء الماضي عدداً من المواقع الاستراتيجية في عسيلان أهمها نقطة العلم والسليم.

وتعد هذه المواقع المحررة من المواقع الاستراتيجية حيث وانها قطعت خط امداد مليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة الصفراء.





الصحوة نت | متابعة خاصة