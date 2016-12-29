لحج: سائقو شاحنات النقل الثقيل يحتجون على فرض رسوم غير قانونية في نقاط التفتيش بالضالع

نفذ المئات من سائقي شاحنات النقل الثقيل -من عدة محافظات - وقفة احتجاجية بشاحناتهم في مديرية ردفان، احتجاجا على فرض رسوم غير قانونية في نقاط التفتيش بمحافظة الضالع.

وقال مصدر في نقابة سائقي شاحنات النقل إنه تم فرض رسوم باهظة على كل شاحنة تمر بنقاط التفتيش بالضالع متجهة إلى صنعاء أو المحافظات الواقعة بعد الضالع، حيث يدفع سائق كل شاحنة خمسة آلاف ريال في نقطة تفتيش بمدينة الضالع ، وعشرة آلاف ريال في نقطة تفتيش واقعة في منطقة الجبارة، بالإضافة إلى رسوم أخرى في معظم النقاط الواقعة بين الضالع وصنعاء.

وأضاف المصدر أن سائقي الشاحنات اتفقوا على التوقف عن العمل حتى يتم إنهاء تلك الرسوم الغير قانونية. وأشار إلى أن النقاط التي تأخذ تلك الرسوم كلها تقع في إطار سلطة الحكومة الشرعية، فيما نقاط التفتيش التي يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح لا تأخذ أي رسوم.

وناشد المصدر الرئيس هادي والحكومة الشرعية بوقف جباية تلك الرسوم الغير قانونية التي أثقلت كاهل سائقي الشاحنات الذين تضرروا كثيرا في ظل الركود الاقتصادي الحاصل في البلاد، وفوق ذلك فرضت عليهم رسوما باهظة وغير قانونية في نقاط التفتيش بالضالع.