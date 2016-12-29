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تشكيل لجنة يمنية كويتية لبحث امكانية تكرير النفط الكويتي في مصافي عدن

الخميس 29 ديسمبر 2016 07:13 م الصحوة نت | متابعة خاصة
تشكيل لجنة يمنية كويتية لبحث امكانية تكرير النفط الكويتي في مصافي عدن


التقى وزير النفط والمعادن المهندس سيف الشريف اليوم نظيره الكويتي المهندس عصام المرزوقي.

 

وفي اللقاء ناقش الطرفان إمكانية إمداد مصافي عدن بالنفط الكويتي الخام لتكريره وإعادته مرة أخرى إلى الكويت.

 

هذا واحال الوزير الكويتي المقترح الى مؤسسة النفط الكويتية لبحث ودراسة الجوانب الفنية لهذا الموضوع.

 

 واتفق الوزير الشريف مع مسئولي مؤسسة البترول الكويتية على تشكيل لجنة فنية مشتركة من شركة مصافي عدن ومؤسسة البترول الكويتية لبحث الجوانب الفنية للموضوع ، ورفع النتائج إلى الجهات المختصة لإتخاذ اللازم من حيث الإجراءات العملية.

 

وتأتي هذه الخطوة في سبيل تعزيز الإقتصاد اليمني وتنشيط الحركة الاقتصادية بين اليمن ودول الخليج.

 

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع على مؤسسات الدولة أواخر 2014 توقف النشاط الاقتصادي في اليمن، سيما فيما يتعلق بالتصدير.

 

وعملت مليشيا الحوثي والمخلوع على عرقلة الحركة الاقتصادية وفرضت أتاوات كبيرة على التجار والموردين.


الصحوة نت - متابعة خاصة

 

 

 

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