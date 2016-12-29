نائب الرئيس: اقليم حضرموت عكس نموذجاً رائعاً للانحياز لخيار السلم والدولة





قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح ان إقليم حضرموت عكس نموذجاً رائعا للانحياز لخيار السلم وخيار الدولة، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بتلبية متطلبات الاقليم.

وأشاد نائب الرئيس بأبناء الإقليم ووقوفهم إلى جانب الدولة والشرعية ورفضهم لأي سلطات فوضوية وغير قانونية.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري ومدير عام مديرية دهر بحضرموت ياسر الغفيلي.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد زار عاصمة اقليم حضرموت في إطار زياراته الميدانية للاطلاع على الأوضاع في المحافظات المحررة وتطبيع الأوضاع فيها.

وقبيل مغادرة الرئيس المكلا وضع حجر الأساس لإنشاء كلية للشرطة، في إقليم حضرموت والذي يضم محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.

وفي وقت سابق وجه الرئيس هادي بمنع الإعفاءات الضريبية والاستثناءات الجمركية في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة التي تعاني عجزا ماليا كبيراً.

وكان قد حررت قوات الجيش بدعم من التحالف العربي مدينة المكلا في ابريل الماضي وذلك بعد سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على المدينة.





الصحوة نت | متابعة خاصة