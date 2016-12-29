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دفعة جديدة من جرحى تعز يصلون عدن استعدادا للمغادرة الى تركيا لتلقي العلاج

الخميس 29 ديسمبر 2016 05:57 م الصحوة نت _ متابعات
دفعة جديدة من جرحى تعز يصلون عدن استعدادا للمغادرة الى تركيا لتلقي العلاج

وصلت الى العاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس دفعة أولى من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المقرر سفرهم الى جمهورية تركيا لتلقي العلاج .

وأكد المكتب الاعلامي لمحافظة تعز وصول مائة وثمانية وخمسون جريحا مع مرافقيهم الى عدن حيث من المقرر أن يغادروا البلاد الى تركيا لتلقي العلاج غدا الجمعة بعد استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بسفرهم.

وكانت الحكومة التركية قد وافقت على استقبال ثلاثمائة من جرحى تعز لتلقي العلاج في مستشفياتها بعد زيارة لمحافظ المحافظة علي المعمري الى تركيا ولقائه عدد من المسؤولين الاتراك في أكتوبر المنصرم .

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