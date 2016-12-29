إب: حوثيون يطلقون النار على منزل مواطن واندلاع اشتباكات مسلحة وسط المدينة

أطلق عدد من المسلحين التابعين لقيادي حوثي النار على منزل مواطن وروعوا الأطفال والنساء بمدينة إب وسط اليمن.

وقال مصدر محلي بأن عدد من مسلحي المليشيات التابعين للقيادي الحوثي عبداللطيف الغرباني أطلقوا وابل من الرصاص مستهدفين منزل المواطن ابراهيم حسن السياني.

وأضاف المصدر بأن عشرات المسلحين قدموا قبيل ظهر اليوم على متن أحد الأطقم الحوثية واستهدفوا منزل السياني الكائن في منطقة (أحوال الثلاث) وسط مدينة إب وأطلقوا الرصاص الكثيف على المنزل.

وحدثت خلافات حادة بين أسرتي بيت عقيل المدعومين من قيادات حوثية من جهة وبين بيت البعداني وبيت السياني من جهة أخرى منتصف أكتوبر الماضي أودت بحياة شخص واصابة 4 آخرين من طرفي الصراع.

وسبق وأن صدرت أوامر قهرية بالقبض على عدد من مسلحي بيت عقيل لكن الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين حالت دون القاء القبض على أي من المسلحين الذين عليهم أوامر قبض قهرية.

وفي سياق قريب اندلعت اشتباكات مسلحة بين عدد من المسلحين بالقرب من مركز النمر التجاري بشارع العدين الرئيسي وسط المدينة.

مصدر محلي أفاد بأن الإشتباكات اندلعت بسبب خلافات أسرية وتم قطع الشارع الرئيسي لبعض الوقت في ظل فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها عاصمة المحافظة ومديرياتها العشرين الخاضعة لسيطرة مليشيا الإنقلاب منذ منتصف أكتوبر 2014م.