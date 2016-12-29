ذمار: مصرع قيادات عسكرية كبيرة في غارات لطيران التحالف على معسكر الاستقبال(أسماء)

لقي قائد مدرسة الحرس الجمهوري في معسكر الاستقبال في محافظة ذمار – العميد ناصر حميد – مصرعه بالإضافة إلى الملازم فكري العلاف والملازم ياسر البصلاني وعدداً من الجنود أثر غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على المعسكر.

وقال شهود عيان أن طيران التحالف العربي نفذت 7غارات جوية متتالية ظهر يوم أمس الأربعاء ما تسبب في مصرع عدداً من قيادات مليشيات الحوثي والمخلوع ونقلوا على أثرها إلى مستشفى ذمار العام ومستشفى معبر.

وأكد شهود العيان أن السنت الدخان والحريق غطت المكان، بسبب احتراق آليات عسكرية ثقيلة، من بينها دبابة كانت قيادة المعسكر على وشك نقلها إلى مكان آخر.