قصف جوي ومدفعي على مواقع الانقلابيين بميدي وصد محاولة تسلل





شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في جبهتي حرض وميدي في محافظة حجة.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف شنت 3 غارات جوية على مواقع المليشيات في مدينة ميدي ومزارع الخضراء.

يأتي هذا فيما دكت مدفعية الجيش مواقع للمليشيات الانقلابية في جبهة حرض بعد رصدت تحركات باتجاه مواقع الجيش.





وصدت قوات الجيش محاولة تسلل في جبهة ميدي وسقط عدد من القتلى والجرحى من المليشيات، فيما لا تزال بعض جثثهم في مواقع الاشتباكات.

وصعدت مليشيا الحوثي والمخلوع من عملياتها القتالية في الجبهات الحدودية مع المملكة.

وما بين الحين والآخر تحشد المليشيات مقاتليها الى جبهتي حرض وميدي، مع خسائر كبيرة في صفوفها في مختلف الجبهات.

الصحوة نت | متابعة خاصة