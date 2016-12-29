قائد المنطقة السابعة يتفقد الوحدات العسكرية في نهم

تفقد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن اسماعيل زحزوح، اليوم الخميس، الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء.

وأشاد بالانتصارات المستمرة التي تحرزها وحدات القوات المسلحة في سبيل تطهير البلاد من ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية واستعادة الشرعية واعادة الأمن والاستقرار.

وأكد اللواء زحزوح أن الانتصارات القادمة ستكون كبيرة وأن عملية مطاردة الميليشيات لن تكون أصعب مما مضى وأن فلولهم تفر وتندحر وأن النصر حليف رجال الجيش وأن العدو صاحب الباطل مهزوم لا محالة.

مشددا على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لتنفيذ المهام الموكلة لاستكمال معركة دحر الانقلابيين من كل محافظات ومناطق اليمن.