مصرع قيادي حوثي مقرب من زعيم الجماعة بغارة للتحالف على صعدة

قالت مصادر عسكرية إن قوات التحالف العربي استهدفت بغارات جوية كهفاً محصناً في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وحسب المصادر فإن العملية أسفرت عن مصرع مشرف مديرية باقم القيادي الحوثي معين الحربي المكنى بأبو حسين، وهو نجل أخت عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي الانقلابية.





وفي صعيد متصل أكدت المصادر أن القيادي الحوثي في جبهة الربوعة علي حسين الغيلي تعرض الى اصابات خطيرة جراء قصف مخبئه بغارة جوية من قبل مقاتلات التحالف.





وصعدت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية في محافظة صعدة معقل المليشيات الانقلابية بعد رصد تحركات باتجاه الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وتلقت مليشيات الحوثي والمخلوع مؤخراً ضربات موجعة في المناطق الحدودية مع المملكة بعد رصدت محاولات تسلل.





المصدر | الصحوة نت