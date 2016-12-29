إب: اغتيال قيادي في الاصلاح بعبوة ناسفة

تعرض قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة إب وسط اليمن لعملية اغتيال تقف خلفها مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية بأن عبوة ناسفة استهدفت القيادي الإصلاح فهد محسن الحاشدي قبيل ظهر اليوم الخميس في قرية الجاءة بعزلة الوقش بمديرية جبلة بمحافظة إب.

وأضافت المصادر بأن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من منزل القيادي الإصلاحي فهد محسن الحاشدي بمدخل احدى مزارعه بمنطقة الوقش لتنفجر فيه.

ويعد الحسني أحد قيادات الإصلاح بمحافظة إب ومسؤول الإصلاح بمنطقة الوقش التي ينتمي إليها وهو خطيب مسجد قرية الجاءة عزلة الوقش بمحافظة إب.

وتأتي هذه الحادثة بعد أِشهر من استهداف القيادي الإصلاحي محمد الشامي مسؤول الإصلاح بمديرية حبيش شمال محافظة إب اثر زرع عبوة ناسفة زرعت بين منزله وبين مسجد القرية واستهدفته عقب عودته من صلاة العصر .