بدء الإجراءات الأولية لصرف إقامات نظامية لحاملي هوية زائر بالمملكة





قال القنصل العام لبلادنا في مدينة جدة السعودية السفير علي العياشي إن السلطات السعودية بدأت بإطلاق الإجراءات الأولية لصرف إقامات نظامية لحاملي هوية زائر.

وأكد العياشي أن المرحلة الأولى من إصدار الإقامات ستكون مخصصة للعمالة المرتبطة بالمنشآت والمؤسسات التي يتعيّن عليها البدء بإصدار " إشعارات أهلية عمل" و من ثم استكمال إجراءات إصدار الإقامات عبر المديرية العامة للجوازات.

وأشار العياشي الى أن القنصلية بصدد إطلاق حملة توعوية وحزمة من اللوائح الإرشادية بالإجراءات الواجب إتباعها.

هذا وأتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لليمنيين ممن سبق لهم الحصول على إشعار زائر، إمكان إصدار إشعار أهلية عمل، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة «أجير» على الرابط www.ajeer.com.sa.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل لصحيفة عكاظ السعودية، إن إشعار أهلية عمل تعُد وثيقة قانونية لتوثيق العلاقة التعاقدية بين الزائر والمنشأة، وهي تحل محل رخصة العمل والتي سوف تمكن الأشقاء اليمنيين من تحويل بطاقة زائر إلى إقامة، لافتاً إلى أن تقديم هذه الخدمة يقتصر على المنشآت، ويشترط أن تكون المنشأة مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة وأن يكون حسابها نشطا، وأن تقع في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، وألا يتسبب توظيف الزائر في نزول نطاق المنشأة.

وكان قد صدرت أوامر ملكية بتحويل هوية زائر الخاصة باليمنيين في المملكة الى مقيم، وذلك ضمن التسهيلات التي تجريها المملكة مع اشقائها اليمنيين.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيب حكومي وشعبي في اليمن، مثمنين الدور الكبير التي تبذله المملكة العربية السعودية في سبيل تخفيف معاناة اليمنيين في الداخل والخارج.





الصحوة نت | متابعة خاصة



