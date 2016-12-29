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الرئيس يعود الى عدن

الخميس 29 ديسمبر 2016 01:33 م الصحوة نت - عدن
الرئيس يعود الى عدن


وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى العاصمة المؤقتة عدن ومعه رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر بعد زيارة ميدانية لمحافظة حضرموت منذ الأحد الماضي.

 

وكان قد التقى خلال زيارته لعاصمة اقليم حضرموت "المكلا" بقيادات السلطة التنفيذية والعسكرية والامنية والشخصيات الاجتماعية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة الى قيادة محافظات الاقليم.

 

يشار الى ان الرئيس رافقه في الزيارة بالإضافة رئيس الوزراء مستشاري الرئيس ياسين مكاوي وعبدالعزيز المفلحي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وعدد من الوزراء والنواب والقيادات الامنية والعسكرية.

 

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