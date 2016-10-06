مجلس الأمن يدين هجوم الحوثيين على السفينة الإماراتية

دان مجلس الأمن اليوم الأربعاء الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق على عبدالله صالح على السفينة الإماراتية "سويفت" قرب باب المندب.

وقال المجلس في بيان له إن "الأعضاء يأخذون على محمل الجد التهديدات لحركة الملاحة قرب باب المندب الذي يعد ممرا استراتيجيا مهما، مشددا على دعم حرية الملاحة في مضيق باب المندب وحوله وفقا للقانون الدولي".

ودعت الدول الأعضاء إلى وقف مثل هذه الهجمات فورا وحثت على اتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع.

كما عبرت دول المجلس مجددا عن دعمها للمبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ودعته لمواصلة جهوده لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.

وكانت جماعة الحوثي المسلحة قد أستهدفت سفينة المساعدات الإماراتية في باب المندب مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.