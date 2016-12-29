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مقاتلات التحالف تدمر منصة صواريخ للمليشيات في عسيلان بشبوة ومصرع قيادي حوثي

الخميس 29 ديسمبر 2016 01:05 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مقاتلات التحالف تدمر منصة صواريخ للمليشيات في عسيلان بشبوة ومصرع قيادي حوثي

 

قالت مصادر محلية في محافظة شبوة ان مقاتلات التحالف العربي دمرت منصة صواريخ تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع في عسيلان شرقي المحافظة.

 

وحسب المصادر فإن ثلاث غارات متتالية استهدفت منصة صواريخ الانقلابيين، فيما استهدفت غارات أخرى مواقع مختلفة للانقلابيين.

 

وكانت المليشيات الانقلابية تستهدف الأحياء السكنية وقرى ومناطق عسيلان وبيحان بعدد من الصواريخ بصورة عشوائية.

 

وأكدت المصادر مصرع القيادي الحوثي في عسيلان المدعو / سالم السيد / خلال المعارك التي دارت منذ الثلاثاء عقب انطلاق عملية عسكرية لتحرير آخر معاقل المليشيات الانقلابية في شبوة.

 

 الصحوة نت | متابعة خاصة

 

 

 

 

 

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