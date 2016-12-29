إب: المليشيات تختطف 45 شخصا خلال خلال 10 أيام وسط فوضى أمنية

يوم بعد يوم تواصل مليشيات الحوثي والمخلوع حملات الإختطاف والانتهاكات للحقوق والحريات العامة والخاصة بحق أبناء محافظة إب والتي زادت وتيرتها خلال الأيام والأسابيع الفائتة.

وخطفت المليشيات أمس وأول أمس قرابة عشرة أشخاص من أسرة بيت الحبيشي بمحافظة إب وسط اليمن.

وأفاد مصدر محلي بأن المليشيات اختطفت عدد من المواطنين وأبناء قبيلة الحبيشي على خلفية مقتل أحد مسلحي الحوثي ويدعى فايز محمد القباطي بجوار منزل الحاج محمد الحبيشي والقريب من مبنى القوات الخاصة "الأمن المركزي سابقا" بمنطقة مفرق جبلة جنوب مدينة إب.

وبحسب المصادر فإن من بين المختطفين اثنين من أبناء الحبيشي بعد اقتحام منزلهما يوم أمس تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

ولا يزال أبناء أسرة بيت الحبيشي والذين ينتمون إلى منطقة ميتم بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب يتعرضون للإختطاف والملاحقة من قبل المليشيات.

ويوم أمس الأول دفعت المليشيات بعشرات المسلحين على متن أربعة أطقم عسكرية تابعة لها وحاصرت منزل المواطن محمد قاسم عباس الحبيشي المجاور للأمن المركزي واقتحمت مع عدد من جنود الأمن الخاضعين لتوجيهات الحوثيين المنزل وعبثوا فيه واختطفوا اثنين من أبناء الحبيشي وروعوا الأطفال والنساء.

احتلال منزل الحاج الحبيشي

ولم تكتف المليشيات الإنقلابية بإختطاف أبناء الحاج الحبيشي بل قامت بطرد أسرته وعدد من جيران البيت ولا تزال تتخذ من البيت ثكنة لمسلحيها بحسب المصادر المحلية.

ونقل الحاج الحبيشي إلى المستشفى لتلقي العلاج اثر اصابته بجلطة قلبية إثر معرفته بما تعرض له منزله وأولاده من قبل المليشيات.

يذكر أن البيت الذي تعرض للإقتحام واختطاف اثنين منه حدثت فيه جريمة قتل الأسبوع الماضي حيث قتلت امرأة برصاص ضابط أمني وأصيبت امرأة أخرى بجروح بليغة بخلافات أسرية وسط فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية منذ منتصف أكتوبر 2014م.

اختطافات بالحزم والرضمة

وفي مديرية حزم العدين غرب محافظة إب اختطفت المليشيات المواطن نبيل صادق محمد العامري واقتادته إلى أحد سجونها.

واختطفت المليشيات الإنقلابية اليوم الأربعاء الأستاذ عبدالسلام الحنش أحد القيادات التربوية والنقابية بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب.

45 مختطف خلال 10 أيام

ومنذ أسبوعين خطفت المليشيات عشرات المواطنين والناشطين بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين منذ أكتوبر 2014م.

وبحسب مصادر حقوقية فإن المليشيات الإنقلابية اختطفت خلال العشرة الأيام الماضية قرابة 45 مواطن من مديريات محافظة إب وتركز أغلبها بمدينة إب عاصمة المحافظة في إطار حملات الاختطاف التي اتسمت بها مسيرتهم منذ اجتياحهم المحافظة.

اختطاف طلاب جامعيين

وسجلت الإحصاءات الحقوقية اختطاف نحو (15) طالب جامعي من حرم جامعة إب ومساكنها بالإضافة إلى طالب جامعي في النادرة، كما اختطفت (10) ناشطين إعلاميين يوم الأحد الماضي من مدينة إب.

كما تحدثت المصادر بأن المليشيات الإنقلابية اختطفت نحو (14) مواطن في أكثر من مديرية، إضافة إلى اختطاف محامي، وضابط وتاجر ووجاهة اجتماعية.

وتوزعت رقعة الاختطافات على مديريات "الظهار ـ المشنة ـ السياني ـ ذي سفال ـ النادرة ـ يريم ـ الرضمة ـ حزم العدين " بحسب المصادر الحقوقية.

وتأتي هذه الحملات في إطار سياسة القبضة الحديدية التي تنتهجها مليشيات الانقلاب بحق أبناء المحافظة التي تخضع لسلطاتهم منذ أكثر من عامين.

أكثر من 800 مختطف

مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني أكد قبل أيام قليلة في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأم المتحدة بأن المليشيات تواصل خطف 871 مواطن بمحافظة إب.

وكانت إحصاءات محلية في المحافظة قد رصدت اختطاف مليشيات الانقلاب لأكثر من (37) مواطن خلال شهر نوفمبر الفائت فيما وصل العدد للضعف خلال الشهر الجاري.

ولا يزال نحو أكثر من 800 مختطف من أبناء المحافظة في سجون مليشيات الانقلاب على خلفية معارضتهم للانقلاب ونشاطهم الشبابي والإعلامي الرافض لممارساتهم على الأرض مر على بعضهم أكثر من العام ونصف العام في ظل صمت مخزي من المنظمات العاملة في حقوق الإنسان.

اقتحام عدد من منازل موظفي جامعة إب

ويوم الخميس الماضي اقتحم جنود أمن خاضعون لتوجيهات المليشيات عدد من البيوت والمساكن الكائنة في جامعة إب وروعوا الأطفال والنساء بتوجيهات من رئاسة جامعة إب دون أي أوامر للتفتيش من قبل النيابة أو حتى اشعار واحترام للخصوصيات.

وقال منير النزيلي بأنه تم الاعتداء على مساكن مكتب الزراعة من قبل أمن جامعة إب بتوجيهات من رئيس جامعه إب "طارق المنصوب" بحجة البحث عن فلوس الجامعة والتي سرقت من داخل مبنى رئاسة الجامعة منتصف الشهر الجاري.