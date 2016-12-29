سائقو النقل الثقيل عدن-صنعاء يضربون عن العمل إحتجاجا على ابتزاز نقاط التفتيش

يواصل سائقي شاحنات النقل الثقيل عدن-صنعاء إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على ما وصفوه بتعسف نقاط التفتيش وفرض مبالغ مالية كبيرة عليهم تصل لعشرات الآلاف على امتداد الطريق.





وفي بيان لهم -حصلت الصحوة نت نسخه منه- قال: "أوقفنا الشاحنات في ردفان محافظة لحج احتجاجا على تعرضنا لأعمال وتصرفات استفزازية من قبل نقاط مسلحة تتبع المقاومة الجنوبية في منطقة زبيد بالضالع يقودها محمود البتول تفرض علينا مبلغا مالية على كل شاحنة خمسة الف ريال يمني".





وأضاف: " علما أن هناك نقاط عديدة بعد هذه النقطة تمارس نفس الاسلوب حتى رأس نقيل الشيم في منطقة مريس، وهذه النقاط المنتشرة على طول الطريق تكلف كل سائق شاحنة مبلغ مالي يصل الى العشرين الف ريال وأكثر في أغلب الأحيان" .





ولفت البيان إلى أن حركة السير بالشاحنات تتوقف عدة أيام بسبب الإعاقة المفتعلة لحركة السير في أعلى نقيل الربض (رون الدبابة) وبوجود عصابة أعلى نقيل الضالع تتعمد جمع المال.





وطالب البيان الجهات المسئولة التحرك العاجل لوضع حد للمعاناة والظلم الذي قالوا انه يقع عليهم ولا يزال مستمر ويهدد حياتهم وأرزاقهم كما يهدد حركة النقل ويضر بالاقتصاد الوطني.





وناشد سائقوا الشاحنات السلطات المحلية بحمايتهم، مؤكدين استعدادهم التام لتحمل تكاليف إصلاح رون الدبابة بالربض على حسابهم الشخصي ودفع تكاليف ترميم طريق نقيل الضالع.