مسؤول يمني: المملكة أنقذتنا من قبضة المشروع الصفوي الإيراني





وصف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس إتحاد الرشاد اليمني – محمد العامري – عاصفة الحزم بأنها تشكل لحظة تاريخية وأنها ستبقى محل إجلال وتقدير لدى الشعب اليمني على مدى العصور والأزمان.





وقدم العامري شكره وتقديره للملك سلمان وولي عهده وحكومة المملكة لما تقدمه للشعب اليمني من جهود وإمكانات لإنقاذه من قبضة المشروع الإيراني الصفوي.





وشدد العامري -خلال لقائه لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صالح آل الشيخ- على ضرورة التواصل البنَّاء والدائم لمواجهة التحديات التي ينطوي عليها الفكر المنحرف والمتطرف المتصل بالمشروع الإيراني وما يمثله من مخاطر على المنطقة بأسرها وذلك نظرا لما تقتضيه الظروف الراهنة والأحداث الجسيمة التي تمر بها المنطقة، وما تحقق من انتصارات بجهود الأشقاء في التحالف الإسلامي بقيادة المملكة عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل.