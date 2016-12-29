وزارة العمل السعودية تصدر «إشعار أهلية عمل» لحاملي هوية زائر تمهيدا لتحويلها إلى إقامة





أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لليمنيين ممن سبق لهم الحصول على إشعار زائر، إمكان إصدار إشعار أهلية عمل، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة «أجير» على الرابط www.ajeer.com.sa.





وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل لصحيفة عكاظ السعودية، إن إشعار أهلية عمل تعُد وثيقة قانونية لتوثيق العلاقة التعاقدية بين الزائر والمنشأة، وهي تحل محل رخصة العمل والتي سوف تمكن الأشقاء اليمنيين من تحويل بطاقة زائر إلى إقامة، لافتاً إلى أن تقديم هذه الخدمة يقتصر على المنشآت، ويشترط أن تكون المنشأة مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة وأن يكون حسابها نشطا، وأن تقع في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، وألا يتسبب توظيف الزائر في نزول نطاق المنشأة.





وأضاف أنه سيتم احتساب الزائر المصدر له إشعار أهلية عمل في برنامج نطاقات والخصم من نسبة توطين المنشأة خلال مدة سريان الإشعار، كما يجب على المنشأة تسجيل الزائر المتعاقد معه في التأمينات الاجتماعية فرع الأخطار المهنية.





وقال: يجب على الزائر اليمني للاستفادة من خدمة إشعار أهلية عمل، أن يراوح عمره بين 18 و60 عاماً ذكراً أو أنثى، ويحمل بطاقة زائر صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات، وجواز سفر من الحكومة الشرعية اليمنية، وأن يتم تسجيل معلومات الجواز على الملف الحدودي الخاص بالزائر اليمني لدى المديرية العامة للجوازات.





ودعا أبا الخيل أصحاب المنشآت والأشقاء اليمنيين إلى الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة أجير، واتباع الخطوات الموضحة فيه للاستفادة من الخدمة، وفي حال وجود أي استفسارات الاتصال على هاتف خدمة العملاء في بوابة أجير 920002866، أو هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم 19911.