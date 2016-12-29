تسفير الدفعة الأولى من جرحى تعز الى تركيا





قال مكتب الصحة والسكان في محافظة تعز انه سيتم تسفير 158 جريحاً من منتسبي قوات الجيش والمقاومة الى تركيا لتلقي العلاج.





وفي بيان صادر عن وكيل المحافظة للشؤون الصحية والجرحى وكذا مكتب الصحة، تقلت "الصحوة نت " نسخة منه، أشاد البيان بقيادة المحافظة التي نسقت مع الجانب التركي وتم الاتفاق على ارسال 300 جريحاً على دفعات.

وأكد البيان فإن اللجنة الطبية قامت بالكشف عن 600 جريحاً وتم تقييم حالتهم الصحية وانتقاء اصحاب الحالات الحرجة التي تستدعي العلاج بالخارج، وسيتم تسفير الدفعة الأولى في 30 ديسمبر.

المصدر | الصحوة نت