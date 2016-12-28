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مقتل وإصابة 8 من المليشيات الانقلابية في مواجهات بتعز

الأربعاء 28 ديسمبر 2016 08:53 م الصحوة نت - تعز
مقتل وإصابة 8 من المليشيات الانقلابية في مواجهات بتعز

 

قُتل ثلاثة وأصيب 5 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الأربعاء في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

 

في المقابل أصيب 3 من أفراد الجيش والمقاومة في تلك المواجهات، بالإضافة إلى إصابة شخصين من المدنيين جراء قصف المليشيات على الأحياء السكنية.

 

وفي تفاصيل المواجهات، تبادل الطرفان القصف في الاحكوم والصلو جنوب تعز ، واستمرار المليشيا باستهداف هجية العبد بالمدفعية وقطع الطريق .

 

وواصلت المليشيات قصفها للأحياء السكنية بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقعها في الحوبان والخمسين والستين والربيعي وحذران .

وتعرضت قرى الشقب وبُتِّعْ في صبر جنوب تعز لقصف بصواريخ الكاتيوشا من مواقع المليشيا في دمنة خدير جنوب شرق المدينة .

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