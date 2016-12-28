مقتل وإصابة 8 من المليشيات الانقلابية في مواجهات بتعز

قُتل ثلاثة وأصيب 5 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الأربعاء في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

في المقابل أصيب 3 من أفراد الجيش والمقاومة في تلك المواجهات، بالإضافة إلى إصابة شخصين من المدنيين جراء قصف المليشيات على الأحياء السكنية.

وفي تفاصيل المواجهات، تبادل الطرفان القصف في الاحكوم والصلو جنوب تعز ، واستمرار المليشيا باستهداف هجية العبد بالمدفعية وقطع الطريق .

وواصلت المليشيات قصفها للأحياء السكنية بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقعها في الحوبان والخمسين والستين والربيعي وحذران .

وتعرضت قرى الشقب وبُتِّعْ في صبر جنوب تعز لقصف بصواريخ الكاتيوشا من مواقع المليشيا في دمنة خدير جنوب شرق المدينة .