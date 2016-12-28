مشترك الضالع يدين استهداف أمين عام المجلس المحلي "محمد العتابي"





أدانت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الضالع حادثة استهداف منزل نائب المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة الضالع محمد غالب العتابي بإلقاء مجهولين قنبلة على منزله وإصابة 3افراد من مرافقيه .

وعبرت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الضالع في بيان صادر عنها "عن إدانتها الشديدة بكل لغات العالم لهذا الاستهداف لمنزل نائب محافظ الضالع مشيدا بالدور الذي قدمه العتابي".

وقال البيان "أن العتابي ظل يعمل في خدمة المحافظة في ظل الظروف الصعبة وقدم مع زملاءه في المجلس تجربة فريدة في العمل المحلي".

وأشار البيان "أن قيادات السلطة المحلية في محافظة الضالع كانت الوحيدة والأولى على مستوى الجمهورية التي وقفت إلى جانب الشرعية ورفضت الانقلاب".

وأوضح البيان "أن العتابي ورفض الخروج من المحافظة وظل يمارس عمله ويؤدي واجبه رغم الحرب التي شنتها المليشيات على المحافظة ولا زال على ذلك".

وطالبت أحزاب اللقاء المشترك بسرعة التحرك وإلقاء القبض على الجناة وكشف هويتهم ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة".

وسبق أن تعرض منزل العتابي إلى استهداف بقذائف الاربي جي خلال الفترة السابقة ولم يتم إلقاء القبض على الجناة او التعرف على هويتهم.