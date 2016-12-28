نائب الرئيس يوجه قيادة محور تعز برفع الجاهزية القتالية لاستكمال تحرير المدينة





وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح اليوم الأربعاء، قيادة محور تعز برفع الجاهزية القتالية بما يحقق استكمال تحرير المحافظة وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وشدد نائب الرئيس على ضرورة الاصطفاف والتوحد بين كل المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية بالمحافظة بما يحقق عودة الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه نائب الرئيس بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية في تعز.

وأشار الفريق محسن إلى ما تمثله محافظة تعز من أهمية وأولوية استراتيجية لدى القيادة السياسية والتحالف، مشيداً بالدور الكبير لدول التحالف العربي.

هذا وتشن مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي بصورة مستمرة على الأحياء السكنية في مدينة تعز.

وتواصل قوات الجيش والمقاومة تقدمها شرق وغرب المدينة، فيما تضيق الخناق على من تبقى من المليشيات الانقلابية في معسكر التشريفات والقصر الجمهوري.

وشهدت مختلف جبهات القتال في تعز الأيام الأخيرة معارك عنيفة تمكنت خلالها قوات الجيش من احراز تقدم كبير في مختلف المواقع.





الصحوة نت | متابعة خاصة