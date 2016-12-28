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مناقشة آلية الربط الكهربائي بين اليمن والسعودية

الأربعاء 28 ديسمبر 2016 07:08 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مناقشة آلية الربط الكهربائي بين اليمن والسعودية وزير الكهرباء اليمني مع نظيره السعودي


بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع مع نظيره السعودي   خالد الفالح، في الرياض، سبل تطوير التعاون الثنائي، وآلية ربط شبكتي الكهرباء بين البلدين الشقيقين.

 

وحسب  وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن الوزيران بحثا أيضاً التعاون في مجال التدريب والدراسات والاستشارات، ومدى إمكانية التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

والتقى معالي وزير الطاقة  السعودي المهندس خالد  الفالح، في مكتبه بالوزارة اليوم، الوزير عبدالله الأكوع، والوفد المرافق له.

 

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين المملكة والجمهورية اليمنية، وبحث آلية تنفيذ الربط الثنائي بين  البلدين.

 

هذا وكان قد كشف وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع في وقت سابق أن الحكومة تعمل على ربط منظومة الكهرباء في اليمن بكهرباء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً الى أن الوزرة تولي محافظة الحديدة ومحافظة اقليم تهامة اهتماماً كبيراً.

 

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع على مؤسسات الدولة في أواخر عام 2014 تشهد أغلب المحافظات اليمنية توقفاً كاملاً للتيار الكهربائي، سيما الخاضعة تحت سيطرة الانقلابيين.

 

ومنعت مليشيا الحوثي والمخلوع في مرات عدة الفرق الهندسية من اعادة اصلاح خطوط  الكهرباء الواصلة بين مأرب وصنعاء.


الصحوة نت | متابعة خاصة

 

 

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