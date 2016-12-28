أعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار تقر يوم 7يناير إضراباً شاملاً إذا لم تصرف المرتبات

أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار - الواقعة تحت سيطرة المليشيات – يوم الأول من شهر يناير القادم موعداً لرفع الشارات الحمراء مع استمرار العملية التعليمية ضمن خطوات تصعيدية وصولاً إلى الإضراب الشامل عن التدريس بالجامعة حتى يتم صرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس كاملة.





وأشارت نقابة أعضاء هيئة التدريس جدولاً زمنياً لفعاليات الإضراب والتي يصل حد الإضراب الجزئي يومي الأربعاء والخميس (4،5) يناير القادم.





وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن يوم السبت الموافق 7يناير سيبدأ الإضراب الشامل عن التدريس بالإضافة إلى تعطيل الدراسة والأعمال الإدارية.





وطالبة نقابة هيئة التدريس بجامعة ذمار بصرف كامل مستحقات العاملين بالجامعة وتصحيح كافة المخالفات الأكاديمية والإدارية والمالية بالجامعة التي تمت بعد سيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.





وكانت نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء أعلنت رفع الشارات الحمراء مطلع يناير القادنم ثلاثة أيام.