جباري: ستعود مؤسسات الدولة قريباً والمليشيات انهارت أخلاقيا قبل ان تنهار سياسيا وعسكرياً

اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية - عبد العزيز جباري - انه قريبا جدا ستعود مؤسسات الدولة إلى وضعها الطبيعي وفقا للدستور والقانون وستنتهي المليشيا الانقلابي .

وأضاف جباري – خلال لقائه مع ممثلي منظمات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات ومنظمات حقوقية واتحادات – أن " العودة إلى صنعاء أكيدة ولكن كنا نتطلع أن تكون وفق آلية سلمية لكن الانقلابيين رفضوا كل فرص ودعوات السلام واختاروا الحرب وفرضوها علينا والآن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت على مقربة من أطراف العاصمة.

وأشار جباري إلى أن المليشيا الانقلابية انهارت أخلاقيا قبل أن تنهار سياسيا وعسكريا". وفي اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري في مأرب أكد نائب رئيس الوزراء أن السكوت عن الأخطاء يقود إلى كوارث وﻻ بد على منظمات المجتمع المدني من انتقاد الأخطاء من اجل تصحيحها والتركيز على القضايا الأساسية والابتعاد في العمل عن الحزبية والمناكفات.

وبحث جباري دور منظمات المجتمع المدني في مناهضة المشروع الانقلابي ومناخات عملها في محافظة مأرب والدور المستقبلي المؤمل منها في إطار تعزيز الشراكة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني، معبراً عن شكره لمنظمات المجتمع المدني على الدور الايجابي والرائع الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني.