مليشيات الحوثي تجوب الأحياء في أمانة العاصمة بمكبرات الصوت لحشد مقاتلين

تنفذ ميلشيات الحوثي وصالح اليوم الأربعاء حملة دعائية لحشد المقاتلين في أحياء أمانة العاصمة والدعوة لما أسموه "النفير العام" إلى الجبهات بعد تقدم قوات الجيش الوطني في مديرية نهم شرق صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ "الصحوة نت" أن سيارات تحمل مكبرات صوت تجوب شوارع وأحياء أمانة العاصمة منذ الصباح تدعوا المواطنين للقتال والخروج للجبهات وحضور فعاليات تقيمها الميلشيات في عدد من أحياء العاصمة"

وأفادت المصادر "أن الميلشيات وزعت إعلانات ملصقة في الشوارع وقصاصات ورقية في الحارات تدعوا المواطنين للخروج إلى ما أسمته "النفير العام ورفد الجبهات".

وتأتي دعوات ميلشيات الحوثي وصالح لرفد الجبهات بعد تكبدهم خسائر كبيرة في معظم جبهات القتال في عدد من المحافظات، وبالتزامن مع تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة في نهم شرق صنعاء، بالإضافة إلى عدد من الجبهات في شبوة وصرواح وتعز.

وتعيش الميلشيات حالة من الانهيار جراء الخسائر الكبيرة التي تتكبدها في جبهات القتال وفي ظل رفض القبائل دعمهم بالمقاتلين خوفاً على حياة أبنائهم الذين يعودن إليهم قتلى وبعضهم تترك جثثهم في الجبهات.