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إب: مقتل شاب واصابة آخر برصاص المليشيات بسوق الظهار

الأربعاء 28 ديسمبر 2016 04:02 م الصحوة نت _ متابعات
إب: مقتل شاب واصابة آخر برصاص المليشيات بسوق الظهار

قتل شاب في العشرين من العمر وأصيب آخر برصاص مسلحي مليشيات الحوثي وصالح بمدينة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين من المليشيات تبادلوا اطلاق النار بخلافات لم تعرف ملابساتها أودت بحياة الشاب أحمد حمود الورافي الذي أصيب بطلق ناري نقل للمستسفى لكنه وصل وقد فارق الحياة. وأصيب شخص آخر في سوق القات وسط المدينة.

وتم ايداع جثة الشاب ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة فيما لاذ الجاني بالفرار.

وشهد السوق المركزي الكثير من الحوادث المشابهة واستخدام السلاح الناري بخلافات عادية أودت بحياة العديد من الأبرياء.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من مقتل امرأة بظروف وملابسات غامضة في منطقة وادي الجنات بالسحول شمال مدينة إب.

وتعيش محافظة إب فلتان أمني غير مسبوق نتيجة الفوضى الأمنية الممنهجة التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية منذ منتصف أكتوبر 2014م.


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