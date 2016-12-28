الرئيس يُشدد على ضرورة القضاء على ظاهرة التهريب ويوجه بافتتاح كلية شرطة بالمكلا





شدد الرئيس عبد ربه منصور هادي على أهمية استتباب الأمن والقضاء على التجاوزات و الاختلالات الأمنية في كل محافظات اقليم حضرموت، وكذا القضاء على ظاهرة التهريب بأشكالها المختلفة التي تضر البلاد واستقراره وتستهدف أيضاً دول الجوار.

وأكد الرئيس أن الأمن مسؤولية مجتمعيه يشارك في استتبابها المسئول والمواطن على السواء، وبداية نجاحها يتطلب ضبط الاختلالات في المنافذ ومواقع تجمعات التهريب المشبوهة والمرصودة.

وأشار الرئيس هادي الى انه سيتم افتتاح كلية الشرطة باقليم حضرموت والتي ستستوعب شباب الاقليم من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وارخبيل سقطرى.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً ضم محافظي إقليم حضرموت ومدراء الأمن والمرافق المالية والايرادية بمحافظات الإقليم.

ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي يجريها الرئيس هادي بعدد من مسؤولي اقليم حضرموت وذلك للاطلاع على الأوضاع الأمنية والميدانية بهدف تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

ويزور الرئيس هادي مع رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء والمسؤولين عاصمة اقليم حضرموت "المكلا" منذ مطلع الأسبوع.

ويتابع الرئيس هادي من حضرموت سير المعارك الدائرة في آخر معاقل المليشيات الانقلابية في شبوة وكذا آخرها في مأرب وتعز، بالإضافة الى جبهة نهم التي شهدت معارك عنيفة وتقدماً كبيراً لقوات الجيش والمقاومة.

الصحوة نت | متابعة خاصة