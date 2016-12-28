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لواء عسكري بكامل عتاده يدخل على خط المعارك في نهم شرق صنعاء

الأربعاء 28 ديسمبر 2016 01:54 م الصحوة نت - متابعة خاصة
لواء عسكري بكامل عتاده يدخل على خط المعارك في نهم شرق صنعاء


قالت مصادر عسكرية  إن لواء بكاملة عتاده دخل على خط المعارك في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

 

وأفادت المصادر في تصريح لـ صحيفة"عكاظ"  السعودية أن اللواء 139 التابع للجيش الوطني، الذي كان متمركزا في مديرية رداع بمحافظة البيضاء وصل بكامل أفراده وقائده العميد الركن علي عبدالمغني إلى مديرية نهم قبل يومين، ويستعد حاليا للمشاركة في العمليات العسكرية.

 

وتدور معارك عنيفة في نهم منذ نهاية الأسبوع الماضي، تمكنت فيها قوات الجيش والمقاومة من تحرير مواقع استراتيجية.

 

وأحرزت قوات الجيش والمقاومة تقدماً كبيراً ف مختلف المواقع في نهم، وسط انهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الانقلابية.

وسيطرت أمس الثلاثاء على مواقع جديدة، أهمها موقع "كيال الرباح" فيما قتل أكثر من 17 عنصراً من المليشيات الانقلابية.

 

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